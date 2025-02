Namorada de Belo é assaltada e tem arma apontada para a cabeça

Nova namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi foi assaltada no estacionamento de um shopping no Rio de Janeiro. Dois criminosos armados, em uma motocicleta, levaram o carro dela, um celular e um computador. Ela descreveu os momentos como "muito tensos", principalmente quando os criminosos apontaram a arma para seu rosto. O veículo foi recuperado posteriormente em uma comunidade; os demais pertences não foram encontrados. Rayane não sofreu ferimentos.