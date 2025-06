Namorada divulga último áudio de representante comercial desaparecido no interior de São Paulo

O representante comercial Robinson Lino Gonçalves desapareceu em 29 de maio após uma confraternização com colegas em Sertãozinho (SP). A namorada dele, Mariana, divulgou um áudio em que ele dizia que estava indo para casa. A família procurou a polícia para ajudar nas investigações, mas ainda sem novidades. Imagens mostram Robinson no bar e depois deixando um hotel com uma mulher. A Polícia Civil investiga o caso, sem descartar possibilidades, e solicita informações da população através do 181, assegurando sigilo.



