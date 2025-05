Namorado acusado de agressão pela Miss Manaus deixa hospital mesmo sem receber alta

A Miss Manaus 2024, Mariana Barroso, e o namorado dela Henrique Marques estão no centro de uma polêmica após acusações mútuas de agressão. Mariana afirma ter sofrido violência física e psicológica e revela ferimentos visíveis. Em contrapartida, Henrique alega que foi atacado com uma faca. O conflito ocorreu na residência de Henrique, na zona norte de São Paulo .



Ambos buscaram atendimento médico, mas Henrique deixou o hospital antes de receber alta, levantando mais questões. A Polícia Civil investiga o incidente e deverá ouvir os envolvidos e testemunhas. Mariana também relatou ter sido ameaçada de morte por Henrique, enquanto ele aparece em vídeos com ferimentos e mãos enfaixadas. O caso está sob análise para esclarecer as circunstâncias das agressões e as alegações de ambas as partes.



