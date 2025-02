Nova imagem mostra assassinato de estudante por policial no metrô de São Paulo

Imagens do circuito interno do metrô mostram Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos, em uma briga com um policial militar aposentado, Enéas. Durante o conflito na plataforma movimentada, o policial sacou sua arma e atirou, atingindo Eduardo. O jovem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O policial, de 57 anos, foi preso por homicídio, alegando legítima defesa após Eduardo ter supostamente esbarrado em uma idosa. Testemunhas e um guarda civil metropolitano tentaram intervir, mas o policial continuou armado. A investigação revelou que Eduardo não tentou desarmá-lo. O policial havia apresentado uma versão similar em um caso anterior, desmentida por vídeos. Ele foi encaminhado a um presídio após atendimento médico por dores.



