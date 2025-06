Novas imagens aumentam mistério em torno da morte de radialista em São Paulo

O radialista cearense João Eufrásio de Azin Júnior, um radialista cearense, morreu em abril após cair no fosso de um elevador no centro de São Paulo . As imagens de segurança mostram sua tentativa de sair do elevador quando escorregou em uma queda fatal. Antes do acidente, ele já estava ferido, levantando suspeitas de uma possível briga familiar. A polícia está investigando as circunstâncias do incidente. A situação da mãe de João, que tem Alzheimer e está sob os cuidados do filho mais novo, também gera preocupação. O advogado da família questiona o tratamento dado a ela e busca uma investigação mais completa sobre os eventos anteriores à morte do radialista.



