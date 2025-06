Novas imagens mostram fuga de homem que tentou matar ex-companheira com ajuda da mãe

Novas imagens mostram a fuga do homem que tentou matar a ex-companheira com a ajuda da mãe em Itapevi (SP). Margarida, a mãe, distraiu Dailla Vieira para que Josenildo pudesse efetuar seis tiros contra a vítima. Dailla chegou a correr risco de morte, mas já recebeu alta e se recupera na casa do pai. O relacionamento entre autor do crime e vítima durou cinco anos e acabou pouco antes do episódio. Josenildo e Margarida foram capturados e estão presos. .



