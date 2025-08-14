Novas imagens mostram negociação com homem que manteve ex-namorada refém

Em Parelheiros, zona sul de São Paulo , Edvaldo manteve sua ex-namorada refém por cinco horas. O crime foi motivado pelo término do relacionamento, que Edvaldo não aceitava. A polícia tentou negociar, mas o agressor ameaçou tirar a própria vida e a da refém. Mesmo após pedidos de parentes da vítima, Edvaldo se manteve irredutível. Após a resistência, agentes do GATE invadiram a residência e neutralizaram Edvaldo, que foi baleado e morreu. A vítima, com ferimentos no pescoço, braços e costas, está internada em estado grave.



