Nove pessoas morrem em acidente entre caminhão e micro-ônibus em rodovia de MG

Nove pessoas morreram após um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus na BR-251, na altura da cidade de Grão Mogol (MG), na noite de terça-feira (14). Entre as vítimas estão uma criança e oito adultos. O micro-ônibus transportava 17 pessoas e a carreta, duas. Uma criança foi hospitalizada em estado grave. Bombeiros realizaram uma operação complexa para resgatar as vítimas das ferragens e encaminhar os sobreviventes para hospitais locais.



