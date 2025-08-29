Obra da Sabesp durante a madrugada tira o sono de moradores na zona leste de São Paulo

Moradores de uma rua do bairro do Tatuapé em São Paulo , estão enfrentando dificuldades para dormir devido às obras realizadas pela Sabesp durante a madrugada. A intervenção é necessária para substituir antigas tubulações sob a via que se conecta à Avenida Celso Garcia. No entanto, os residentes questionam o motivo das atividades ocorrerem apenas à noite.

A obra já dura mais de um mês e tem causado desconforto aos habitantes locais. Segundo relatos dos moradores, não houve comunicação prévia sobre as razões para o trabalho ser realizado exclusivamente nesse horário. Eles argumentam que a rua é tranquila e permitiria desvios de trânsito durante o dia sem grandes complicações.

Os residentes reconhecem a importância da substituição das tubulações antigas mas ressaltam que não se trata de uma situação emergencial. Assim, acreditam que seria possível reorganizar os horários para minimizar os impactos na rotina diária dos cidadãos.

Além disso, há preocupação com o cumprimento da lei do silêncio e respeito ao descanso noturno necessário para quem trabalha durante o dia. O incômodo levou até mesmo a desentendimentos entre vizinhos afetados pelo barulho constante.

Diante dessas questões levantadas pelos moradores do Tatuapé, foi solicitado um esclarecimento junto à Sabesp sobre as possibilidades de ajustar os horários das intervenções urbanas visando garantir maior tranquilidade aos envolvidos na região.

