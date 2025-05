Obra durante a noite tira o sono de moradores no centro de São Paulo

Moradores da região da Bela Vista em São Paulo enfrentam dificuldades com uma obra que opera quase 24 horas por dia.



A movimentação de caminhões e máquinas gera barulho intenso. Uma das afetadas é Adriana, que tem uma filha de apenas 5 meses. Apesar de tentativas de diálogo com os responsáveis pela obra, não houve sucesso. A legislação permite obras até 19h durante a semana, e moradores podem acionar a polícia e registrar boletim de ocorrência para futuras ações judiciais. A Secretaria Municipal das Subprefeituras afirmou não ter recebido reclamações formais, mas investigará a situação.



