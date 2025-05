Uma obra em um trecho da via Dutra, em Guarulhos, coloca pedestres em perigo. Placa com aviso de “risco de morte” deixa situação mais alarmante para transeuntes, mas muitos alegam que aquele é a única área da região pela qual eles podem passar.



