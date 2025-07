Oficina de motocicletas pega fogo na zona norte de São Paulo

Um incêndio destruiu uma oficina de motocicletas na zona norte de São Paulo , nesta quinta (31). Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente para controlar as chamas. A oficina estava fechada, mas a fumaça gerou preocupação nos vizinhos. Havia também uma residência no andar superior do estabelecimento. As causas do incêndio serão investigadas após o término do trabalho de rescaldo dos bombeiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!