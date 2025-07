Onda de ataques a ônibus deixa feridos e assusta motoristas na Grande São Paulo

Desde 12 de junho, ao menos 625 ônibus foram atacados em São Paulo e na região metropolitana. No último domingo (13), dois coletivos foram alvos de pedradas na avenida Cupecê. Na mesma noite, em Cotia (SP), três homens em motos atacaram outros dois ônibus com pedras, ferindo um motorista. A Polícia Civil investiga os casos e trabalha com a hipótese de que os ataques sejam orquestrados por indivíduos ligados ao setor de transporte urbano. Até o momento, seis pessoas foram presas.



