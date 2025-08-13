Operação busca golpistas no Jabaquara, zona sul de São Paulo

A Polícia Civil realiza uma operação no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo , para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão. A ação visa duas mulheres envolvidas em esquema de fraudes. A operação conta com a colaboração de forças de segurança de outros estados. Uma das suspeitas já foi detida e está cooperando para localizar outros envolvidos.



