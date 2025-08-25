Operação da polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã

Uma operação policial está ocorrendo em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, devido a denúncias de maus-tratos a animais, nesta segunda (25). A proprietária da ONG Quem Ama Cuida, Luciane, está sendo investigada por manter cães, gatos e outros animais em condições insalubres.



