Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Operação da polícia investiga denúncia de maus-tratos a animais em Mairiporã

Policiais realizam operação após denúncias de condições inadequadas para animais em ONG

Balanço Geral Manhã|Do R7

Uma operação policial está ocorrendo em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, devido a denúncias de maus-tratos a animais, nesta segunda (25). A proprietária da ONG Quem Ama Cuida, Luciane, está sendo investigada por manter cães, gatos e outros animais em condições insalubres.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Animais
  • Maus-tratos
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.