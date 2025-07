Operação em Belo Horizonte prende ‘Dama do Crime’ e investiga morte do marido dela

Uma mulher identificada como Anne Casaes, de 38 anos, foi presa em Belo Horizonte (MG). Conhecida como a "Dama do Crime", ela é suspeita de ser uma das líderes do Comando Vermelho, facção criminosa investigada pela polícia do Mato Grosso. Anne foi capturada enquanto planejava uma cirurgia plástica na capital mineira. A polícia também investiga o suposto assassinato de seu marido, também chefão do crime, que teria sido morto na Bolívia, mas cuja morte ainda levanta suspeitas. Anne teria recebido um seguro de R$ 2 milhões. Antes de ser transferida para o Mato Grosso, ela passará por audiência de custódia. Anne foi presa anteriormente por fraudes e lavagem de dinheiro e tem um filho de dois anos que estava com ela em Belo Horizonte.



