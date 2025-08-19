Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Operação Fim da Linha: polícia de SP inspeciona ônibus na Marginal Tietê

Polícia realiza operação para combater tráfico de drogas e contrabando

Balanço Geral Manhã|Do R7

A Polícia Militar de Trânsito realizou a operação "Fim da Linha" na marginal Tietê em São Paulo. A ação teve como objetivo inspecionar ônibus que chegam e saem da cidade. Os policiais abordaram diversos veículos e vistoriaram as bagagens dos passageiros. Aproximadamente quatro a cinco ônibus foram interceptados durante a ação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PM (Polícia Militar)
  • São Paulo (Cidade)
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.