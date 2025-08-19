Operação Fim da Linha: polícia de SP inspeciona ônibus na Marginal Tietê

A Polícia Militar de Trânsito realizou a operação "Fim da Linha" na marginal Tietê em São Paulo . A ação teve como objetivo inspecionar ônibus que chegam e saem da cidade. Os policiais abordaram diversos veículos e vistoriaram as bagagens dos passageiros. Aproximadamente quatro a cinco ônibus foram interceptados durante a ação.



