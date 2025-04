Operação prende mulher suspeita de tramar a morte do marido para sacar o seguro em São Roque (SP)

A polícia realizou uma operação em São Roque, interior de São Paulo , chamada Viúva Negra, para prender uma mulher acusada de planejar a morte do marido para receber o seguro de vida e fugir com o amante. O crime ocorreu em maio do ano passado e foi disfarçado como latrocínio. A mulher foi presa no bairro Mailasqui e levada à delegacia para depoimento, após uma investigação detalhada da Polícia Civil que durou quase um ano.



