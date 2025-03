Padrasto de Maicol presta depoimento sobre ferramentas encontradas ao lado do corpo de Vitória

O padrasto de Maicol Antônio Sales dos Santos e um ajudante deixaram a delegacia em Cajamar sem dar declarações à imprensa após prestarem depoimentos sobre uma pá e uma enxada encontradas perto do corpo de Vitória em área de mata da cidade da Grande São Paulo. As ferramentas eram justamente desse padrasto do único preso até o momento por suspeita de participação no assassinato da jovem de 17 anos e eram dadas como desaparecidas por sete dias. O período coincide com o tempo em que Vitória esteve desaparecida. Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!