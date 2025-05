Padrasto preso diz que menino caiu acidentalmente do quinto andar durante brincadeira

Uma criança de quatro anos sobreviveu após ser jogada do quinto andar de um prédio em patos de Minas (MG). O padrasto, de 25 anos, foi preso e é o principal suspeito. Testemunhas e a própria criança relataram que ela pediu para não ser jogada antes do incidente. O suspeito alegou que estava brincando, mas, segundo a mãe da criança, ele estava sob efeito de álcool e drogas. O delegado afirmou que não tem dúvidas sobre a intenção de matar. O homem deve responder por tentativa de homicídio e está detido no presídio local.



