Pai de criança especial agride professor na frente do filho

Um professor foi agredido por um pai de aluno dentro de uma escola em Serra (ES). O incidente ocorreu na presença do filho do agressor e outras pessoas. O homem não foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. Ele agrediu o educador especializado, que teve traumatismo craniano, e precisou ser socorrido ao hospital. A polícia investiga as circunstâncias da ocorrência.