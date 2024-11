Pai de presidente da Mancha Alviverde nega participação do filho em emboscada que matou cruzeirense

A polícia de São Paulo faz buscas nesta sexta-feira (1º) pelos seis integrantes da torcida Mancha Alviverde que tiveram a prisão decretada suspeitos de participarem de emboscada que matou um cruzeirense no último domingo (27). Entre os procurados está o presidente da organizada, Jorge Luiz Sampaio Santos. O pai dele, Balbino Santos, chegou até uma delegacia da capital paulista para prestar depoimento e, emocionado, negou a participação do filho no crime.