Pai e filha são flagrados levando cachorrinha de borracharia

A cachorrinha da raça Rottweiler Laika desapareceu enquanto estava com seu tutor, Marcelo, em uma borracharia em São Paulo . Enquanto ele trabalhava, uma menina, que acompanhava os pais no local, pegou Laika no colo e entrou em um carro preto, indo embora. Marcelo percebeu o sumiço ao chegar em casa e, ao revisar as câmeras de segurança, descobriu o que tinha acontecido. A família registrou um boletim de ocorrência eletrônico e faz um apelo emocionado para que Laika seja devolvida, contando com o apoio da comunidade para localizar a cachorra.



