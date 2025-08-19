Pai e filha são flagrados levando cachorrinha de borracharia
Família busca Laika, que foi levada por menina após brincadeira na borracharia do tutor
A cachorrinha da raça Rottweiler Laika desapareceu enquanto estava com seu tutor, Marcelo, em uma borracharia em São Paulo. Enquanto ele trabalhava, uma menina, que acompanhava os pais no local, pegou Laika no colo e entrou em um carro preto, indo embora. Marcelo percebeu o sumiço ao chegar em casa e, ao revisar as câmeras de segurança, descobriu o que tinha acontecido. A família registrou um boletim de ocorrência eletrônico e faz um apelo emocionado para que Laika seja devolvida, contando com o apoio da comunidade para localizar a cachorra.
