Pai e filho estrangeiros estão desaparecidos no litoral catarinense

Mark Alexander Cummings Rogers, de 48 anos, e seu filho Duncan Edward Cummings Castrillo, de 13 anos, estão desaparecidos desde o dia 28 de agosto. Naturais da Nicarágua com nacionalidade americana, eles viviam há cerca de seis anos na Praia Brava em Itajaí (SC). A polícia encontrou os celulares dos dois no pátio de uma obra governamental em Camboriú no dia seguinte ao sumiço.

A situação foi reportada por uma amiga que registrou um boletim de ocorrência após perceber a ausência prolongada dos dois. No sábado seguinte ao desaparecimento (30), ela visitou o apartamento deles junto à polícia militar e encontrou o local revirado: roupas espalhadas pelo chão e cama desarrumada. Um computador e ventilador estavam ligados; além disso, um gato doméstico estava sem água ou alimento.

O carro do empresário Marc foi localizado na noite do domingo, dia 3 de setembro, entre Balneário Camboriú e Itajaí. As autoridades continuam as buscas tanto em Santa Catarina quanto em outros estados brasileiros notificados sobre o caso. Qualquer informação sobre Marc ou Duncan deve ser comunicada imediatamente às forças policiais para auxiliar nas investigações deste mistério ainda não resolvido.

