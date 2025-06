Pai é preso por incentivar filho a roubar bicicleta em Goiás

Câmeras de segurança registraram um homem incentivando seu filho de 14 anos a furtar uma bicicleta em Aparecida de Goiânia (GO). O pai, na condução de uma moto, apontou o objeto a ser roubado antes de o jovem escapar pedalando. A Polícia Militar encontrou a bicicleta na casa do avô do adolescente. O pai, que não mora na mesma casa do filho filho, foi preso e pode responder por furto e corrupção de menores. Já o jovem responderá por um ato infracional análogo ao furto.



