Pais de bebê acusam hospital particular e convênio de negligência durante atendimento urgente

Em São Paulo, um bebê de quatro meses sofreu uma queda de uma cama alta, batendo a cabeça e dando sinais de que iria desmaiar. O pai, Gustavo Silva, tentou buscar ajuda imediata em um hospital particular, mas enfrentou recusas por causa da carência no plano de saúde. Depois de insistir, uma médica avaliou a criança e pediu uma tomografia. No entanto, o exame não foi liberado pelo convênio, pois o plano ainda estava em carência. Ismar Jovita Maciel, advogado especialista em Direito Médico, destaca que, em situações de emergência, a carência no plano de saúde é de apenas 24 horas e, portanto, o hospital não poderia negar o atendimento. O bebê, embora em recuperação, apresenta mudanças em seu comportamento, como inquietação e dificuldades para dormir. A família, apesar de relatar todo o ocorrido à ouvidoria do hospital, não pretende judicializar o caso, mas sim prevenir que outras crianças passem pela mesma situação. O hospital afirmou que todos os procedimentos médicos necessários foram realizados e que está disponível para fornecer mais informações.



