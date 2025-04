Um homem identificado como Jhonatan Alves, de 31 anos, foi preso no quintal da casa da influenciadora Rafaela Walker, em Itapira (SP), no domingo (13).



Rafaela já tinha medias protetivas contra Jonathan em razão de ameaças de violência física que sofreu do homem.



