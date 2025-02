Peso que crianças carregam na mochila pode prejudicar saúde e estudos

Rafael é um estudante de 11 anos que enfrenta dores nas costas devido ao peso da mochila. Atualmente, a carga pesa 10 quilos, segundo sua mãe Daniela, que está preocupada com a saúde do filho. A Organização Mundial da Saúde indica que 70% dos problemas de coluna na vida adulta têm origem na infância devido à má postura e peso excessivo. De acordo com um fisioterapeuta, o peso ideal não deve ultrapassar 15% do peso corporal da criança. A escolha por mochilas de rodinhas é recomendada em certos casos para maior conforto. Além disso, atividades físicas são indicadas para prevenir problemas futuros, como sugere Daniela ao incentivar o filho a praticar natação: "Não é opcional, tem que fazer, até para prevenção futura."