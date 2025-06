Pitbull invade escola em Betim (MG) e deixa cinco alunos feridos

Um cão da raça pitbull atacou cinco alunos de uma escola da rede municipal em Betim (MG), na manhã de terça-feira (3). O animal entrou no prédio junto com os estudantes quando o portão foi aberto. Kevin, de 15 anos, relatou que o pitbull avançou sobre ele e rasgou sua calça. Alessandro, de 13, foi mordido no peito, mas o ferimento foi superficial. O superintendente de Educação informou que o cão foi capturado pelos bombeiros e encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses. As autoridades ainda apuram se o animal possui tutor ou se está abandonado. Os alunos feridos receberam tratamento médico em um posto de saúde.



