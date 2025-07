Pitbull quase morre após ficar enroscado em linha de pipa com cerol

Um pitbull ficou gravemente ferido após ser atingido por uma linha de pipa com cerol na laje da casa onde vive na zona norte de São Paulo. A tutora encontrou o cão sangrando, com um dos dedos gravemente machucado, e ele precisou passar por uma cirurgia reconstrutiva. Moradores denunciam que, mesmo sendo crime o uso da linha chilena na cidade desde 2019, a prática permanece frequente devido à falta de fiscalização.



