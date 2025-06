Pitbull que estava amarrado em poste é adotado por família na Grande São Paulo

Um cachorro pitbull foi encontrado amarrado em uma área de mata em São Bernardo do Campo, apresentando sinais de maus-tratos. Murilo, um morador local, resgatou o cão, agora chamado Guerreiro, que foi levado ao veterinário para tratar suas lesões. Guerreiro se adapta à nova casa, onde recebe cuidados e amor. O crime de maus-tratos contra animais pode levar até a cinco anos de prisão . Murilo destaca a conexão imediata com Guerreiro: "Foi uma adoção à primeira vista."



