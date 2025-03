Pitbull sem focinheira provoca discussão e até ameaça de morte em condomínio de Praia Grande (SP)

Um conflito em um condomínio de Praia Grande começou quando Daniela, a tutora de uma cachorra chamada Pitty Boo, tentou entrar no elevador sem focineira no animal, o que gerou uma discussão com outra moradora. Durante o incidente, Daniela alega que sua cachorra foi chutada. O caso se agravou quando o filho da outra mulher ameaçou a síndica do prédio, dona Margarida, e a própria Daniela. Ele depois se desculpou, atribuindo seu comportamento a uma crise de ansiedade. A polícia investiga o caso por injúria e ameaça. Daniela aguarda justiça e recebeu uma advertência do condomínio por não usar focineira na cachorra.



