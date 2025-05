PM influenciador é demitido da polícia por abandonar posto para ficar em camarote no Carnaval

O policial e influenciador Paulo Rogério Coutinho foi demitido da Polícia Militar de São Paulo por abandonar o serviço para ficar em um camarote no Carnaval de 2022. Ele também já havia sido acusado pela Corregedoria da PM de roubar uma orquídea do quartel, mas sempre negou as acusações. Ele alega estar sofrendo perseguições na corporação, pois é conhecido na internet como ‘demolidor’ por conta das suas tatuagens no rosto.



