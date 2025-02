Polícia acredita que jogador de futebol foi morto por engano na Grande São Paulo

O jovem jogador de futebol amador Juan, de 22 anos, foi assassinado em Mauá, na Grande São Paulo, quando atiradores abriram fogo em frente a uma barbearia. A polícia acredita que Juan não era o alvo e que os criminosos miravam o amigo dele, Tiago. As imagens de segurança mostram a confusão do momento. O pai de Juan chegou ao local antes do resgate e expressou sua indignação pela perda. 'Foi um pedaço enorme que saiu do meu peito', lamentou. Juan, que recentemente começou a trabalhar como serralheiro, sonhava com uma carreira no futebol e planejava ajudar sua família.