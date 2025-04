Polícia adia reconstituição do assassinato da jovem Vitória

A reconstituição do crime no caso Vitória, prevista para o dia 10, foi adiada pela Polícia Civil devido a razões técnicas não especificadas. MaicolAntônio Sales dos Santos, único suspeito preso, teve sua prisão temporária prorrogada. A defesa de Maicol afirmou que ele não participará da reconstituição, salvo se for obrigado, alegando não ter nada a confessar. A conclusão do inquérito depende de laudos complementares pendentes do IML e da Polícia Científica. O promotor havia concordado com a participação de Maicol, mas ele temi o direito garantido pela Constituição de não produzir provas contra si mesmo.



