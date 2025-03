Polícia analisa registros telefônicos em busca de conexões entre as mortes de Vitória e Edna

A polícia continua as investigações sobre as mortes de Vitória Regina de Sousa e Edna Oliveira Silva. Novos depoimentos e laudos periciais levaram à identificação de dois novos suspeitos.



Policiais realizaram buscas em endereços relacionados a Maicol Antônio Sales dos Santos e conversaram com a mãe de um amigo próximo dele. O corpo da idosa, Edna, foi encontrado na mesma região do desaparecimento da adolescente, e a polícia não descarta a possibilidade de uma queima de arquivo.



A idosa tinha um histórico criminal e, nos últimos meses, trabalhou na casa de Maicol. A polícia analisa registros telefônicos para entender possíveis conexões entre os casos e espera novos desdobramentos em breve.



Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.



