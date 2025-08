Polícia apreende máquinas caça-níqueis durante operação na zona leste de SP

Durante uma fiscalização na zona leste de São Paulo , realizada pela Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, houve confrontos quando frequentadores de duas adegas atacaram os agentes com pedras. A operação foi motivada por denúncias de barulho e visava estabelecimentos irregulares. Foram encontradas máquinas caça-níqueis, que precisaram ser removidas com marretas, e cigarros contrabandeados. O proprietário foi preso em flagrante. Os agentes usaram balas de borracha e bombas de efeito moral para controlar a situação.



