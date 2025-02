Polícia busca suspeitos de integrar quadrilha que produzia “droga do amor” em São Paulo

A polícia investiga uma grande rede de produção e venda de metanfetamina no Brasil. Até agora, 25 suspeitos foram presos, incluindo Guillermo Fabian Martinez Ortiz, conhecido como Fantasma, um engenheiro químico mexicano procurado desde dezembro do ano passado. Ele usou seus conhecimentos para produzir a droga em larga escala e reduzir seu custo de venda drasticamente, de R$ 700 para R$ 70 por grama. A metanfetamina, vendida em festas e encontros sexuais, pode causar danos cerebrais, cardiovasculares e psicológicos irreversíveis. A investigação continua em busca de outros traficantes envolvidos no esquema.