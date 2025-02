Polícia cerca comunidade de Paraisópolis e prende suspeitos de envolvimento na morte de delegado

A Polícia Civil realizou uma operação na comunidade de Paraísópolis, Zona Sul de São Paulo, para prender suspeitos do assassinato do delgado Josenildo Belarmino de Moura A ação contou com várias viaturas e unidades especializadas, cercando a área. Um dos detidos, Diogo, estava no local do crime com uma moto preta. Três suspeitos já foram levados à delegacia.