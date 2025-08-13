Logo R7.com
Polícia de SP apreende aves silvestres em operação na região central

Operação Fim da Linha resulta na apreensão de cerca de 50 pássaros transportados ilegalmente

Balanço Geral Manhã|Do R7

Durante a Operação Fim da Linha, realizada pela Polícia Militar em ônibus que chegam à região central de São Paulo, foram encontrados cerca de 50 pássaros silvestres dentro de uma mala. O passageiro, vindo de Uberaba (MG), não forneceu muitas informações. Os pássaros devem ser encaminhados para proteção ambiental.

