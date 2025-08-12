Polícia de SP desarticula quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo

Na manhã desta terça-feira (12), uma operação da Polícia Civil foi desencadeada em São Bernardo do Campo e outras áreas de São Paulo , visando uma quadrilha especializada em assaltos a condomínios de alto padrão. A ação, que envolveu 290 policiais e 96 viaturas, buscou cumprir 17 mandados de prisão temporária, além de mais de 50 mandados de busca e apreensão. A operação focou em locais como Higienópolis, Moema e Campo Belo.



