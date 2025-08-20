Polícia de SP realiza operação contra golpes virtuais

Uma operação policial está sendo realizada nesta quarta (20) na zona leste de São Paulo , especificamente na estrada Manuel Oliveira. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão, com foco em apreender evidências de crimes. Apesar da operação, não há prisões confirmadas até o momento. Esta ação é resultado do trabalho conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina.



