Polícia descobre casa usada pelo PCC para armazenar armas e drogas em SP

A polícia prendeu um homem responsável por uma casa bomba no bairro do Glicério, em São Paulo, usada para armazenar e distribuir drogas. O local, controlado pelo PCC, tinha microcâmeras e armazenava dinheiro, armas e entorpecentes, incluindo pasta base de cocaína e crack. O homem afirmou que sua função era monitorar e guardar o material ilícito. A investigação continua para identificar outros traficantes que agiam no local