Polícia descobre casarão usado como ponto de venda de drogas na zona sul de São Paulo

um casarão localizado no bairro do Cambuci, na zona sul de São Paulo, foi alvo de uma operação da Polícia Civil após denúncia de tráfico de drogas. O local, que funcionava como ponto de venda, foi cercado com apoio do Corpo de Bombeiros.



Durante a ação, houve arrombamento de portas e uso de cães farejadores, que localizaram tabletes de maconha em compartimentos escondidos. Diversas porções de drogas embaladas e anotações sobre o tráfico foram apreendidas. Dois suspeitos foram presos em flagrante e estão à disposição da justiça. A investigação continua para identificar outros envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!