Polícia descobre que professora de pilates pediu divórcio poucas horas antes de morrer

A polícia descobriu que a professora de pilates Larissa Leoncio Rodrigues pediu divórcio do marido Luiz Antonio Garnica pouco antes de morrer. Ele e a mãe, sogra de Larissa, estão presos suspeitos de matar a profissional de educação física em Ribeirão Preto (SP).



O caso foi inicialmente tratado como suicídio, mas eepois descobriu-se que Larissa foi envvenada com chumbinho. Além disso, a polícia investiga se a irmã de Luiz Antonio Garnica, Nathalia, também foi envenenada. Ela morreu em fevereiro em caso tratado inicialmente como infarto. .



