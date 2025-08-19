Polícia desmantela quadrilha de assaltantes no Tatuapé, zona leste de São Paulo

A polícia identificou uma quadrilha envolvida em agressões a policiais e vários assaltos no Tatuapé, zona leste de São Paulo . Durante uma abordagem, um suspeito foi morto após trocar tiros com os agentes. Os criminosos agiam com violência e ameaças de morte, realizando ações rápidas em estabelecimentos comerciais e abordagens a pedestres. A operação resultou na morte de Djalma dos Santos Júnior, identificado como autor de múltiplos roubos. Outros integrantes da quadrilha permanecem foragidos, enquanto a polícia continua as investigações na região.



