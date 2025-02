Polícia desvenda esquema de roubo de cilindros de oxigênio em hospitais públicos

A polícia desvendou um esquema de roubo de cilindros de oxigênio em hospitais públicos, após uma denúncia do diretor de uma Unidade de Pronto Atendimento no Rio de Janeiro. Uma mulher de 32 anos foi presa como receptadora, encontrada com cinco cilindros sem comprovação de origem. As investigações continuam para identificar outros membros do grupo criminoso e empresas envolvidas. O furto de cilindros pode levar à falta de oxigênio essencial para pacientes, o que representa um grave risco à vida.



