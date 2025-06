Polícia e família procuram empresário que sumiu após ir a evento no autódromo de Interlagos

O empresário Adalberto Amarílio dos Santos Junior desapareceu após um evento de motociclismo no autódromo de Interlagos, São Paulo . Ele foi visto pela última vez por volta das 20h30 de sexta-feira (30), conforme relatado pela esposa, Fernanda, com quem trocava mensagens durante o evento. Imagens de câmeras de segurança mostram Adalberto no estacionamento e próximo ao palco principal, porém não há registros dele deixando o local. A polícia analisa 240 horas de gravações para entender o que ocorreu. Amigos e familiares, incluindo um amigo que o viu após um show, estão perplexos com o sumiço. Além disso, o celular e equipamentos pessoais de Adalberto não foram encontrados. A família, angustiada, aguarda respostas enquanto não há indícios de movimentação bancária ou pedidos de resgate. As investigações prosseguem com o apoio das forças policiais.



