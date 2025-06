Polícia faz perícia no buraco onde corpo de empresário foi encontrado no autódromo de Interlagos

O corpo do empresário Adalberto Júnior, desaparecido desde sexta-feira à noite, foi encontrado em um buraco de três metros de profundidade no autódromo de Interlagos, em São Paulo .



A investigação apura se a morte foi acidental ou criminosa, já que o corpo foi encontrado sem calças e sapatos, mas sem sinais de violência. Um funcionário da obra localizou o corpo, e o resgate foi realizado após acionamento da polícia e do Corpo de Bombeiros. As hipóteses incluem a possibilidade de Adalberto ter sido colocado no buraco já sem vida, dado que seu carro permaneceu no estacionamento. A polícia também investiga o fato de uma câmera de segurança estar desligada no local, o que pode indicar premeditação, caso se trate de um crime. Exames toxicológicos e perícias em imagens de segurança serão cruciais para elucidar o caso.



O amigo que estava com Adalberto no evento relatou um assalto dois dias após o desaparecimento, sugerindo possíveis conexões. A família e os investigadores aguardam respostas da perícia.



