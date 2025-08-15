Polícia fecha casa clandestina de repouso de idosos em Franco da Rocha, Grande SP

A polícia estourou uma casa clandestina em Franco da Rocha, Grande São Paulo, onde 35 idosos viviam em condições sub-humanas. Os residentes relataram fome e agressões. As instalações eram insalubres, com idosos desnutridos e falta de higiene. Quatro membros de uma família foram presos por maus-tratos e por realizarem empréstimos bancários sem autorização em nome dos idosos. Os idosos foram acolhidos em abrigos locais da assistência social.



